Путин: России не к кому идти с протянутой рукой, в отличие от Европы

Политик объяснил, что страны ЕС могут обратиться за помощью к Германии.

Владимир Путин заявил о том, что России не к кому идти с протянутой рукой, в отличие от стран Европы. Об этом российский президент рассказал на пленарном заседании форума "Россия зовет!". Политик отметил, что страна должна придерживаться правил по сохранению здоровой экономической системы.

Хорошо, в Европе есть такая строгая, казалось бы, но все-таки добрая тетушка, к которой всегда можно обратиться за помощью. Вы понимаете, кого я имею в виду - Федеративную Республику Германии Владимир Путин, президент России

По словам политика, здоровая экономика России вселяет уверенность в партнеров страны в фундаментальных вопросах, включая инвестиции. Путин добавил, что правительство исходит и будет исходить из принципов по сохранению определенной политики в данной сфере.

Путин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса.

Видео: ВТБ Капитал