По словам политика, вакцинация населения начнется к концу 2020 года.

Владимир Путин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса. Об этом политик рассказал на пленарном заседании форума "Россия зовет!". По словам главы государства, клинические испытания препаратов ведутся без сбоев.

У нас нет ни одного серьезного сбоя в этой сфере. И эффективно работают вакцины "Вектора" и центра Гамалеи. Вопрос в налаживании массового производства. Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года Владимир Путин, президент России

Российский политик отметил, что эффективность вакцин говорит о том, что в стране развиваются соответствующие научные школы, которые были созданы еще во время СССР. Путин добавил, что может только радоваться от того, что правительству удалось сохранить научные коллективы и их наработки.

Политик добавил, что в первую очередь российскими вакцинами обеспечат население страны. Однако Москва не планирует отказываться от отправки препаратов на внешние рынки.

Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам в России.

Видео: ВТБ Капитал