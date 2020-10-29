Владимир Путин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса. Об этом политик рассказал на пленарном заседании форума "Россия зовет!". По словам главы государства, клинические испытания препаратов ведутся без сбоев.
У нас нет ни одного серьезного сбоя в этой сфере. И эффективно работают вакцины "Вектора" и центра Гамалеи. Вопрос в налаживании массового производства. Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года
Владимир Путин, президент России
Российский политик отметил, что эффективность вакцин говорит о том, что в стране развиваются соответствующие научные школы, которые были созданы еще во время СССР. Путин добавил, что может только радоваться от того, что правительству удалось сохранить научные коллективы и их наработки.
Политик добавил, что в первую очередь российскими вакцинами обеспечат население страны. Однако Москва не планирует отказываться от отправки препаратов на внешние рынки.
Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам в России.
Видео: ВТБ Капитал
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все