Политик напомнил, что заботится о решении демографических проблем России.

Владимир Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам в России. Об этом глава государства сообщил во время пленарного заседания на форуме "Россия зовет!". По словам политика, Россия настороженно, но с пониманием относится ко всему нетрадиционному, включая и браки.

Я говорю, с пониманием. Хочу, чтобы вы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно Владимир Путин, президент России

Российский лидер объяснил, что как руководитель должен заботиться о решении демографических проблем, которые существуют в стране. Он напомнил, что люди, находящиеся в нетрадиционных браках, не производят на свет детей.

Путин назвал главное требование к вакцинам от коронавируса.

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