Российский глава выступил на форуме "Россия зовет!".

Владимир Путин оценил темпы спада российской экономики. Об этом российский лидер сообщил в рамках выступления на форуме "Россия зовет!". По словам политика, правительство ожидает спад в данном направлении, но меньше, чем в других странах. Ориентировочно показатели упадут на четыре процента.

Спад экономики у нас будет, конечно, но он будет значительно меньше, чем в других странах. Это будет где-то в пределах примерно 4% в этом году, в следующем году мы планируем минус 4,2%, ...а через год уже будет явный рост Владимир Путин, президент России

Половина семей в России работают только на еду и одежду.

Видео: ВТБ Капитал