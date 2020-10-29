Половина семей в России работают только на еду и одежду

Самая бедственная ситуация наблюдается среди семей, где возраст супругов от 18 до 25 лет.

У половины российских семей доходов хватает только на еду и одежду. Об этом говорят данные исследования Росстата о финансовом состоянии российских домохозяйств во втором квартале 2020 года.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ситуация особо не изменилась. Тогда количество семей, которые так характеризовали своё финансовое положение, составляло 49,4%. В этом году их 49,9%.

Чаще всего денег на товары длительного использования не хватает на Алтае (75,9% семей), в Курганской (73,7%), Астраханской (73%), Ульяновской (72,8%) и Псковской (71,3%) областях.

Отмечается, что самая бедственная ситуация наблюдается среди семей, где возраст супругов от 18 до 25 лет. Среди них 64% хватает денег только на еду и одежду.

Ранее Путин подчеркнул важность обеспечения занятости и доходов граждан в условиях пандемии.

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