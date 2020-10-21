Он отметил, что важно защитить уверенность в будущем для российских семей.

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность обеспечения занятости и доходов граждан в условиях пандемии.

Заявление он сделал на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Глава государства заявил, что сейчас деловые связи, ритм работы компаний проходят испытание на прочность.

Особенно важно обеспечить занятость, доходы наших граждан. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что важно защитить уверенность в будущем для российских семей и их благополучие.

Путин в очередной раз напомнил о важности слаженных действий государства, бизнеса, общественников и граждан во время пандемии для преодоления этого сложного этапа.

Ранее мы писали, что центр "Вектор" выявил более 80 мутаций коронавируса.

Видео: kremlin.ru