Ринат Максютов оценил эффективность вакцины "ЭпиВакКорона".

Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций коронавируса. Об этом глава научного центра Ринат Максютов сообщил в рамках заседания дискуссионного клуба "Валдай". По словам эксперта, все проверенные мутации не влияют на эффективность разработанной вакцины.

В настоящее время более 80 нуклеотидных замен нами были выявлены, которые не фигурируют в международных базах данных, но эти изменения не критичны и не влияют на эффективность разработанной пептидной вакцины Ринат Максютов, глава "Вектора"

Напомним, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил о регистрации еще одного препарата против коронавируса. Разработкой вакцины занимался государственный центр "Вектор". Лекарство получило наименование "ЭпиВакКорона".

Директор "Вектора" ответил на критику российской вакцины от COVID-19.

Видео: Youtube/Valdai Club