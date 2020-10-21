Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций коронавируса. Об этом глава научного центра Ринат Максютов сообщил в рамках заседания дискуссионного клуба "Валдай". По словам эксперта, все проверенные мутации не влияют на эффективность разработанной вакцины.
В настоящее время более 80 нуклеотидных замен нами были выявлены, которые не фигурируют в международных базах данных, но эти изменения не критичны и не влияют на эффективность разработанной пептидной вакцины
Ринат Максютов, глава "Вектора"
Напомним, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил о регистрации еще одного препарата против коронавируса. Разработкой вакцины занимался государственный центр "Вектор". Лекарство получило наименование "ЭпиВакКорона".
Директор "Вектора" ответил на критику российской вакцины от COVID-19.
Видео: Youtube/Valdai Club
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