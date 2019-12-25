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"Вектор" разрабатывает объединённую вакцину против гриппа и COVID-19
Сегодня, 14:53
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matveyvn

"Вектор" разрабатывает объединённую вакцину против гриппа и COVID-19

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Работы уже проводятся в центре.

"Вектор" разрабатывает объединённую вакцину против гриппа и COVID-19. Об ведущихся испытаниях рассказал директор центра Ринат Максютов, пишет агентство "РИА Новости".

Ранее мы писали, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вакцину от коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что препарат "ЭпиВакКорона" безопасен, в ближайшее время будет произведено 60 доз.

Владимир Путин добавил, что Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора уже привились новой вакциной.

Фото: pixabay.com

Теги: вакцина от гриппа, вакцина от коронавируса, вектор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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