Ринат Максютов рассказал, что считает обвинения против российского препарата необоснованными.

Директор "Вектора" ответил на критику российской вакцины от COVID-19. Об этом глава медицинского центра Ринат Максютов сообщил в рамках заседания дискуссионного клуба "Валдай", который проходит в Москве. По мнению эксперта, большая часть критики препарата "Спутник V" - необоснована.

Анализируя весь шквал критики, мы видим, что подавляющая её часть совершенно необоснованна, нас критикуют, но мы движемся дальше и все вместе выполняем благое дело Ринат Максютов, глава "Вектора"

Напомним, что Россия в августе 2020 года зарегистрировала первую в мире вакцину против коронавируса. Препарат получил название "Спутник V". Он создавался на базе НИЦ эпидемиологии имени Гамалеи Минздрава.

Вектор" разрабатывает объединённую вакцину против гриппа и COVID-19.

Фото: Минздрав России