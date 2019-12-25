В "Векторе" назвали дату регистрации вакцины от коронавируса. Об этом рассказал глава медицинского научного центра в Новосибирске в интервью для представителей портала стопкоронавирус.рф. По словам Рината Максютова, разработанный учреждением препарат будет зарегистрирован уже на следующей неделе.
Планируемая дата регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" - 15 октября 2020 года. Также будет проведено отдельное пострегистрационное клиническое исследование, в котором примут участие 150 добровольцев старше 60 лет
Ринат Максютов, глава "Вектора"
По словам эксперта, первыми вакцину получат добровольцы, которые будут участвовать в пострегистрационных клинических исследованиях.
Появилась первая фотография отечественной вакцины от коронавируса.
Фото: Pixabay.com
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