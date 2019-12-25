"ЭпиВакКорона" должна быть зарегистрирована 15 октября.

В "Векторе" назвали дату регистрации вакцины от коронавируса. Об этом рассказал глава медицинского научного центра в Новосибирске в интервью для представителей портала стопкоронавирус.рф. По словам Рината Максютова, разработанный учреждением препарат будет зарегистрирован уже на следующей неделе.

Планируемая дата регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" - 15 октября 2020 года. Также будет проведено отдельное пострегистрационное клиническое исследование, в котором примут участие 150 добровольцев старше 60 лет Ринат Максютов, глава "Вектора"

По словам эксперта, первыми вакцину получат добровольцы, которые будут участвовать в пострегистрационных клинических исследованиях.

Появилась первая фотография отечественной вакцины от коронавируса.

Фото: Pixabay.com