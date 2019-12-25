Появилась первая фотография отечественной вакцины от коронавируса

Из ее состава исключили элементы, способные вызвать иммунопатологическое состояние организма.

Специалисты научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" впервые опубликовали фотографию вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона". Из ее состава исключили элементы, способные вызвать иммунопатологическое состояние организма. Об этом пишет пресс-служба Роспотребнадзора.

На доклиническом этапе вакцина показала свою эффективность и безопасность. Ее ввели 100 добровольцам, которые в течение 23 дней находились под наблюдением. В итоге у всех испытуемых сформировался иммунитет, все чувствуют себя хорошо.

Исследователи отметили, что "ЭпиВакКорона" – это пептидная вакцина, действующим началом которой являются эпитопы. Это синтетические аналоги тех участков вирусных белков, через которые иммунная система опознает вирусную частицу.

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Фото: пресс-служба Роспотребнадзора