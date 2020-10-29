Препараты должны соответствовать двум основным параметрам.

Владимир Путин назвал главное требование к вакцинам от коронавируса. Об этом российский политик сообщил в рамках выступления на пленарном заседании форума "Россия зовет!". По словам главы государства, препараты должны отвечать в первую очередь двум критериям - безопасности и эффективности. Эти нормы обеспечены препаратами, созданными центром имени Гамалеи и новосибирским центром "Вектор".

Мы очень благодарны, действительно, это хорошие препараты. Требования обеспечены и в первом, и во втором случае - и в случае со "Спутник V", и с векторской вакциной Владимир Путин, президент России

Российский лидер добавил, что сейчас на подходе у ученых создание третьей вакцины против COVID-19.

Путин оценил темпы спада российской экономики.

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