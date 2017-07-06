В Литве рассказали о популярности секс-туризма в Петербурге

Помимо "классических" проституток, в городе развит рынок "частниц", которыми, чаще всего, выступают молодые студентки.

На сайте литовского новостного портала DELFI опубликовано интервью с журналистом редакции Ориюсом Гасановасом. В нем он рассказал о крайне популярном у его соотечественников способе досуга - секс-туризме в Петербурге.

Напомним, что с октября этого года въезд на территорию страны можно осуществить по оформленной электронной визе. Как отметил автор статьи, в Петербург все едут из-за дешевых развлечений, дешевой еды и алкоголя, и самое главное - дешевых проституток.

Журналист провел собственное расследование и выяснил, что петербургский рынок секс-услуг крайне разнообразен и конкурентен. Помимо обычных проституток, за которыми всегда стоит сутенер, в Северной столице развит рынок частных услуг. Чаще всего "без посредников" работают молодые студентки в целях небольшого заработка.

Гасановас выяснил, что студентки берут на порядок меньше чем "трудоустроенные" проститутки. В среднем, услуги первых стоят в районе 1,5 тысячи рублей, когда как вторые просят за услуги до семи тысяч.

Многие студентки преследуют весьма прагматичные цели:

"В город на Неве съезжается немало студенток из провинциальных городов, которым выжить в мегаполисе нелегко" - отметил Ориюс

Как выяснил журналист, учащиеся предпочитают иностранцев еще и потому, что это кажется им "билетом в другой мир". При должных стечениях обстоятельств они "смогут получить новый паспорт - ЕС или США". Поэтому про секс за деньги они говорят исключительно на английском языке.

В заключении своей статьи журналист отметил, что подобные увеселения могут закончится весьма плачевно: венерические заболевания или разъяренный сутенер.

Ранее Piter.TV писал, что Оксана Пушкина сообщила об угрозах в адрес авторов закона о бытовом насилии.

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