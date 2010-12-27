Около 20 тысяч иностранцев оформили электронную визу. Ради Петербурга!

Эксперты прогнозируют, что общий турпоток в Северную столицу по итогам 2019 года вырастет примерно на 10%.

В четверг, 24 октября, стало известно, что около 20 тысяч иностранцев намерены офоррмить электронную визу, чтобы попасть в Северную столицу. Об этом сообщает глава городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

Известно, что по электронным визам Петербург посетили около 6 тысяч иностранных туристов. Эксперты предполагают, что новые визы позволят увеличить доход Северной столицы на 1 млрд. Предполагается, что туристический поток вырастет на 20–40%. Кроме того, электронные визы поспособствуют привлечению иностранных гостей и инвесторов на бизнес-мероприятия Северной столицы.

Электронную визу в Петербург могут получить жители 53 стран, однократная электронная виза оформляется бесплатно на срок 30 дней. На территории России по ней можно находиться не более 8 суток.

Ранее мы сообщали о том, что Финляндия начнёт выдавать петербуржцам визы на 5 лет.

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