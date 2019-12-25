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В Литве пациент скончался через несколько минут после прививки от COVID-19
Сегодня, 8:33
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lesjasap

В Литве пациент скончался через несколько минут после прививки от COVID-19

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Смерть пациента медики не связывают с прививкой.

В Литве зафиксировали случай смерти после прививки от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили местные журналисты из издания Delfi. Они сослались на заявление главы службы контроля за лекарственными препаратами Гитиса Андрюлениса, которое чиновник сделал во время пресс-конференции.

По данным надзорного ведомства, жертвой стал 77-летний мужчина. Ему ввели первую вакцину препарата, созданного компанией AstraZeneca. Медики установили, что у пациента было сопутствующее сердечно-сосудистое заболевание. После анализа ситуации эксперты пришли к выводу, что введение вакцины не стало причиной смерти для гражданина.

Но, поскольку эта смерть произошла сразу после вакцинации, в течение нескольких минут, мы чувствуем необходимость сообщить об этом.

Гитис Андрюленис, глава службы контроля лекарств Литвы

Напомним, что также о летальных исходах после вакцинации заявляли в Швейцарии, США, Норвегии, Германии и Греции.

В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19.

Фото: Pixabay.com

Теги: литва, массовая вакцинация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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