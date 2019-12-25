Swissmedic определи л 74% жалоб как "несерьезные".

В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19. Об этом рассказали представители местного фармакологического института Swissmedic. Он представляет национальный регулятор в сфере оборота лекарственных препаратов. Представители ведомства получили данные о 16 смертях после того, как пациентам поставили прививку.

Несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией. заявление Swissmedic на официальном сайте

На данный момент известно, что средний возраст погибших составлял 86 лет. У большинства из них ранее были диагностированы серьезные заболевания. На 24 февраля регулятор проанализировал 364 сообщения о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса. Уточняется, что 199 заявлений касались препарата, разработанного Pfizer и BioNTech, а еще 154 — вакцины от компании Moderna. По мнению медиков, в 95 случаях симптомы были классифицированы как "серьезные" и имеющие последствия для здоровья. Нескольких пациентов пришлось госпитализировать. В частности, речь идет об аллергических реакциях, включая анафилактический шок, головной боли.

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