СМИ: у попавшего в аварию гонщика "Формулы-1" Алонсо подозрение на перелом челюсти

Ранее спортсмена около Лугано сбил автомобиль.

СМИ: у попавшего в аварию Фернандо Алонсо подозрение на перелом челюсти. Об этом рассказали представители телерадиовещательной корпорации Би-би-си. В СМИ заявили, что испанский спортсмен, принимающий участие в чемпионате мира в классе машин "Формула-1", мог получить травму. Для подробного медицинского обследования его транспортировали в город Берн в Швейцарии.

Напомним, что 39-летнего автогонщика вечером 11 февраля сбила машина около города Лугано. В момент ДТП Алонсо ехал на велосипеде. Врачи рассказали, что пострадавший находится в сознании, его состояние - удовлетворительное.

Напомним, что Фернандо Алонсо является двукратным чемпионом "Формулы-1" в 2005 и 2006 годах. С 2001 по 2018 года выступал на соревнованиях за команды "Рено", "Минарди", "Макларен" и "Феррари". После аварии Алонсо рискует пропустить начало нового сезона гонок.

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Фото: LIFE SHOT