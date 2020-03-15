Десять лет дебюту Виталия Петрова в F-1: что пишут СМИ и вспоминают поклонники "Выборгской ракеты"

Мир автоспорта вспоминает старт первого в истории российского пилота "Формулы-1".

На этих выходных хроникеры российского автоспорта вспоминали важную дату - 10-летие со дня первого заезда ПЕРВОГО В ИСТОРИИ российского пилота "Формулы-1". Юбилей не остался незамеченным - исторический заезд уроженца города Выборга (Ленинградская область) вспоминали российские и мировые эксперты, поклонники и партнеры "Выборгской ракеты" по Ф-1. Десятки публикаций появились на специализированных ресурсах, в социальных сетях и на главных страницах федеральных спортивных СМИ. Ключевые цитаты, эмоции, воспоминания и комментарии - в обзоре Piter.TV.

Итак, 10 лет назад, 14 марта 2010 года Виталий Петров дебютировал на Гран-при Бахрейна. Тогда он был молодым, но уже заслуженным и известным пилотом - в "Формулу-1" выборжанин пришел в статусе вице-чемпиона элитного GP2 (предшественник современной "Формулы-2"). Уже там Виталий Петров "рвал" и регулярно побеждал будущих и действующих звезд автоспорта - Пастора Мальдонадо, Гидо ван дер Гарде, Жерома д"Амброзио, Серхио Переса и Камуи Кобаяси. С этого момента началась история - история России в "Формуле-1". Во всяком случае, в этом уверены авторы статьи "10 лет дебюту первого русского в "Формуле-1" – Петрова. Он сходу выдал грандиозный старт – 7 обгонов на первых 300 метрах" на главном спортивном СМИ страны - Sports.ru.

Sports.ru - о 10-летии с первой гонки Виталия Петрова и его старте в Мельбурне

Статья в разделе "Ностальгия и модерн" максимально восхищенно описывает старт карьеры россиянина. Эксперты вспоминают не только ту самую гонку в Бахрейне, ставшую ярчайшим дебютом среди всех "первых заездов" россиян в Ф-1, но и исторический заезд в Мельбурне - "Формула-1" официально признала его лучшим стартом того года.

Его взяли в "Рено" на роль напарника Роберта Кубицы, и уже в первом заезде в Бахрейне Выборгская ракета показал мастерство стартов: с 17-го места к середине круга взлетел на 11-е. Все помнят и его первый круг в Австралии. О, да. Те самые первые 300 метров в Мельбурне на втором этапе чемпионата до сих пор считаются одним из лучших стартов в истории "Формулы-1" – Петров реально улетел вперед как ракета, опередив сразу семерых конкурентов.



Дальше журналисты буквально по кадрам анализируют действия Виталия Петрова за рулем болида - и отмечают сильные стороны гонщика, которые помогли ему опередить гораздо более именитых на тот момент пилотов.

В первую очередь благодаря феноменальной реакции: пилот "Рено" отпустил лепестки сцепления раньше стартовавшего слева Хайме Альгерсуари и нажал на педаль газа намного резче. Здесь снова сыграла его способность моментально контролировать и отлавливать машину: например, стартовавший впереди Кобаяси ударил на газ примерно с той же силой, но его сразу же чуть сдернуло с прямой из-за пробуксовки.Камуи на мгновение снял ногу, прекратив разгон, и потерял момент – его моментально догнал Петров, сумевший рулем несколько раз отловить заднюю часть машины. Дальше Виталю чуть-чуть повезло: он успел проскользнуть мимо соперников до того, как один из них захлопнул калитку.Остальной прорыв стал результатом смелой работы с газом: Петров намного лучше и агрессивнее разогнался на первой сотне метров, создал колоссальное преимущество по км/ч, но продолжал давить педаль в пол и отлавливать пробуксовку.

В комментариях пользователи признаются, что прекрасно помнят первые заезды и дальнейшую карьеру Виталия Петрова.

Puff-Nootey

Спасибо за статью.

За Виталия Петрова болеть получалось как-то само собой, так переживать за Сергея Сироткина или Даниила Квята у меня не получается, не знаю, почему... Fonbaron

Вернулся в Ф1 (с момента ухода Алези) как раз после подиума Петрова в Австралии. Вот уж был шок когда узнал что наш парень взошёл на подиум. Денис Альшаков

Не особо любитель Формулы, но в сезоне с Петровым смотрел почти все гонки...

На одной из главных страниц сайта все выходные находилась и статья "Карьера первого русского в "Ф-1" была недолгой, но яркой: суперстарты, мемные аварии, скандальные интервью. А еще он лишил Алонсо титула". Здесь журналисты копнули чуть более глубоко и оценили всю карьеру Виталия Петрова в "высшей лиге".

В обзор вошли и борьба с Хэмилтоном в Малайзии, и все те же Бахрейн с Мельбурном, и исторический обгон Михаэля Шумахера - тогда Виталий Петров "сделал" легенду автоспорта именно на технике пилотажа!

Гран-при Китая как будто проехали два разных Петрова: первый терял позиции и ошибался, а затем за руль сел второй Виталий – он уже лучше конкурентов сохранил резину и начал жару. Сначала пилот "Рено" прошел Хайме Альгресуари, а затем случился исторический обгон Михаэля Шумахера – семикратного чемпиона Петров объехал как стоячего. И это было еще не все: россиянин просто летел по трассе и до клетчатого флага догнал еще и Марка Уэббера, которого тоже обогнал. В итоге – седьмая позиция и первые шесть очков России в "Формуле-1". sports.ru

Самым "медийным" событием в карьере Виталия Петрова Sports.RU называет гонку, в которой россиянин фактически лишил чемпионского титула Фернандо Алонсо, не дав обогнать себя в решающей гонке в Абу Даби. Потерянные очки стоили легенде автоспорта титула.

Алонсо и Уэббер выехали позади остановившегося еще на первом круге Петрова, но так и проездили за ним паровозиком всю гонку. За час наблюдения за задним антикрылом "Рено" Фернандо перепробовал все: перетормаживал, экспериментировал с траекториями и даже срезал повороты. Но под диким прессингом Виталий не сломался: невозмутимо перекрещивал траектории, пользовался большой "максималкой" "Рено" и по сути, не дал испанцу ни одного шанса Гонку и титул внезапно выиграл Себастьян Феттель, Петров стал шестым, а разъяренный Алонсо после финиша в бешенстве грозил Виталию кулаком. sports.ru

В топ обзора попал и исторический, первый для России подиум в Австралии.

Значительная часть статьи посвящена анализу причин кризиса внутри команды Lotus Renault, которая привела к переходу Виталия Петрова в "Катерхэм". Журналисты вспоминают не самое этичное поведение руководства команды, которое, столкнувшись с техническими проблемами и, проведя ряд не самых удачных экспериментов с комплектациями болидов, начало обвинять в поражениях собственных гонщиков. Ряд критических высказываний со стороны Виталия Петрова в сторону такой позиции руководства, фактически, стоил ему контракта, несмотря на стабильные выступления и рост интереса со стороны спонсоров.

Финальный сезон "выборгской ракеты" в составе "Катерхэма" (и последний - в "Формуле-1") журналисты Sports.ru оценили высоко. По их мнению, Виталий Петров слишком рано закончил с "Ф-1" и стал настоящей легендой автоспорта.

Сезон-2012 он вовсе не провалил. Напротив, на своем уровне он стал главным героем: под ливнем на последней гонке сезона в Бразилии обогнал Шарля Пика из конкурирующей "Маруси" и помог "Катерхэму" завоевать десятое место в Кубке конструкторов вместе с около $15 дополнительных миллионов призовых. Карьера Петрова в ней продлилась всего три года – хотя после успеха в последней гонке сезона и вроде бы неплохой ситуации со спонсорами казалось, что найти кокпит на сезон-2013 удастся. Но даже за три сезона Петрову удалось вписать себя в историю серии уже легендарной борьбой с Алонсо, внести огромный вклад в рост популярности "Формулы-1" в России и в целом добиться немалого – как минимум его подиум точно стал историческим триумфом... Виталий для российского автоспорта все равно останется легендой, первым русским в "Ф-1" – а значит, его короткая карьера точно прошла не зря.

Комментаторы в целом согласились с мнением аналитиков. Многие из них написали, что Виталий Петров пробился в автоспорт и добивался в нем высот без большой команды менеджеров, которая сегодня есть у каждого второго пилота. Люди снова отметили, что именно Виталий Петров в свое время привил им интерес к автогонкам - в те годы многие комментаторы были еще детьми или подростками.

Владимир Потенциально по своему таланту, Виталик бы топ-пилотом. Но его карьеру сгубил просто катастрофический менеджмент.Ферстаппен пришел в чемпионат в 17, Квят и Леклер в 19, чем в этом возрасте занимался Виталик? Правильно, гонял на зубиле по льду в Выборге. Попав в открытые колеса в 20 лет, вообще без картингового опыта, Виталик за 4 года дошел до Ф-1. Покажите еще хоть одну такую карьеру в последние лет 30! Из столицы Сибири С любовью Виталик молодец, привлёк многих россиян следить за Формулой. И моё мнение, он лучший стартер нулевых, столько позиций за счёт старта ни один гонщик не брал. Квят в этом плане абсолютная противоположность в худшую сторону( DJ Dale

Легендарная Бразилия 2012. Сначало дикое расстройство из-за Халка, потом радость за Петрова)

Воспоминания коллег, друзей и самого Виталия Петрова

Среди тех, кто в эти дни вспоминал дебют "выборгской ракеты" - оказались глава "Рено" тех лет Эрик Булье, менеджер Оксана Косаченко, представители сегодняшней команды уроженца Ленобласти - SMP Racing.

Топ-менеджер "Рено" Эрик Булье в интервью "Чемпионат.ком" вспомнил свое знакомство с Виталием Петровым и тот уровень компетентности, который произвел впечатление на босса "французов".

Виталий сразу произвёл хорошее впечатление. Я помню первый брифинг с инженерами – от него сразу была неплохая обратная связь. Конечно, до конца никогда нельзя быть уверенным в том, насколько быстр пилот, пока он не проведёт первую квалификацию, не проедет первую гонку. Но инженеры остались довольны. В то время они немного скептически относились к уровню выходцев из GP2, и их сразу впечатлило то, как быстро Виталий освоился в машине. Эрик Булье, Чемпионат.ком

Он же отметил, как быстро Виталий Петров учился у более опытных членов команды. В частности, у легендарного Роберта Кубицы.

Мне кажется, Виталий за счёт таланта слишком легко со всем справлялся в младших классах. И именно Роберт показал ему, как нужно работать в Формуле-1. Видя, как напарник проводит с инженерами почти всё своё время, Виталий очень быстро понял, что только так можно прогрессировать

Вспомнил свое знакомство с партнером по команде накануне своеобразного юбилея и сам Роберт Кубица. Он также заявил, что Виталий Петров мог дольше выступать на уровне "Формулы-1".

Виталий был намного сильнее, чем многим казалось, чем про него говорили, чем принято думать. Он точно мог добиться в своей карьере большего – у него были для этого данные Роберт Кубица, Championat.com

Самое развернутое интервью в день десятилетнего юбилея Виталия Петрова дал экс-инженер-телеметрист Айо Комацу.

В развернутой беседе с порталом Motorsport.com, он вспомнил самые разные моменты совместной работы с россиянином. Отметил и талант русского гонщика, и его удивительные способности в рулении/реакции, и конфликты, возникавшие у Петрова с некоторыми членами команды.

В целом у меня остались отличные воспоминания. Мне всегда нравился Виталий как человек – и мы до сих пор общаемся. Сначала он производит впечатление замкнутого, но когда раскрывается – ты понимаешь, что он отличный парень. Мне очень нравилось с ним работать, и потом мы вместе провели отличный сезон в 2011 году.

Что касается самого Виталия Петрова, то за эти выходные он несколько раз возвращался к событиям 10-летней давности. Во-перых, написал эмоциональный пост о карьере в "Ф-1" в личном Instagram. Запись получила более 15 000 просмотров, несколько тысяч "лайков" и более сотни комментариев.

В целом же надо сказать, что мой дебют в Ф1 стал возможен благодаря работе десятков самых разных людей, а поддерживали меня и вовсе тысячи. И даже сейчас, десять лет спустя, я не забываю об этой помощи и поддержке – и хотел бы поблагодарить всех, от своей семьи до всех болельщиков, кто хотя бы раз посмотрел гонку с моим участием. По ходу моей спортивной карьеры я полностью отдавал себя этому делу, стремился добиваться максимальных результатов – и эта поддержка всегда очень помогала мне, придавала дополнительные силы. Еще раз спасибо всем и каждому! Виталий Петров, Instagram

Во-вторых, дал развернутое интервью порталу Motorsport.com. Интервью получилось искренним и глубоким - не столько праздничным, сколько аналитическим. Своего рода - расстановка точек над основными вопросами болельщиков к самому Виталию Петрову и над его вопросами к самому себе.

Здесь - и зрелый анализ конфликта с инженером Марком Слейдом, и сравнение системы подготовки молодых гонщиков образца начала и конца десятилетия, рассуждения о роли тренера в команде, и, конечно, искренние благодарности тем людям, которые помогли стать россиянину первым русским гонщиком в истории Ф-1. Крупное и серьезное интервью - рекомендуем к прочтению!

Вот лишь некоторые избранные цитаты

О сложности автомобилей F-1 Я бы так не сказал. С одной стороны, болид Формулы 1 – сложная штука. Это не "Жигули" пятой модели, которые я в гараже сам до винтика разбирал, а потом собирал. В одиночку сейчас даже завести машину Ф1 ни один пилот не сможет – нужна целая группа сотрудников с компьютерами и так далее. О сувенирах эпохи "Формулы" Из Бахрейна никаких сувениров нет – но позже, в сентябре, отцу привез в подарок на день рождения комплект колес от Формулы 1. Почему именно покрышки? Просто захотелось: мне казалось, что это круто. Лежат до сих пор в гараже. О тренерах - как психологах Тренер – это еще и своего рода психолог. Он проводит с тобой много времени и должен видеть тебя насквозь. Понимать, в каком эмоциональном состоянии ты находишься, видеть, что тебя раздражает. Причем иногда увидеть какие-то моменты в тебе раньше, чем ты сам эти моменты поймешь. Ты можешь поделиться с ним своими мыслями и эмоциями о том, что случилось на трассе или за ее пределами – а он выслушает и сделает то, что обеспечит тебе эмоциональный комфорт. Присутствие человека, которому ты можешь доверять на сто процентов, очень важно.

Вместо P.S.

Для желающих почитать еще больше интересных статей на эту тему - вот замечательный обзор от ТАСС, настоящая летопись карьеры Виталия Петрова от Championat.com. Желающие словить волну ностальгии и умеления могут просто почитать комментарии к последним постам Виталия Петрова в Instagram, где сотни фанатов поздравляют гонщика с юбилеем.

Мы же отметим одну деталь. Этот исторический для себя день Виталий Петров провел в родном Выборге. Сегодня он привез в небольшой город Ленинградской области болиды SMP Racing, в частности тот, на котором в прошлом году поднялся на подиум легендарной гонки в Ле Мане. Вместо интервью крупным СМИ или рекламных марафонов в Instagram он приехал на Родину. Мы еще опубликуем видео с необычной выставки болидов на выборгской брусчатке. Но сам факт многое говорит о Виталии Петрове: человек до сих пор, продолжая спортивную карьеру гонщика мирового уровня, не забывает те места, в которых когда-то он ездил на старенькой "Ладе" и зарабатывал первые кубки и медали. Впрочем, это не мешает ему оставаться частью мирового автоспорта и живой легендой спорта российского.