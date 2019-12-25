Геннадий Орлов с семьей встретил болиды SMP Racing на Красной площади

Об этом глава администрации МО "Выборгский район" рассказал в своем Instagram.

В эти минуты в центре Выборга проходит необычная спортивная live-выставка. Команда SMP-Racing вместе со своим лидером - пилотом Виталием Петровым, привезла в древний город настоящие спортивные болиды. Команда представила выборжанам возможность увидеть спортпрототип BR1, разработанный российской компанией BR Engineering совместно с известным итальянским автоконцерном Dallara. На этом болиде гонщик Виталий Петров заняла третье место на легендарном 24-х часовом марафоне "Ле Ман". Также на площади представлен болид серии Formula GP3.

Мероприятие уже посетил глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов со своей семьей. Об этом он рассказал в личном Instagram. В публикациях глава администрации отметил как пилота Виталия Петрова, так и сотрудников съемочной группы PIter.TV. Судя по фотографиям, на Красной площади в этот момент была прекрасная солнечная погода. Видно, что Виталий Петров и другие члены команды активно рассказывали горожанам о болидах и деятельности команды SMP Racing.

Одним из организаторов мероприятия стало общественное объединение "Фаворит-Выборг".