Экс-советника Януковича Портнова застрелили близ Мадрида

В мужчину несколько раз выстрелили около школы, в которой учатся его дети.

Андрей Портнов, занимавший ранее должность заместителя руководителя администрации и советника бывшего украинского президента Виктора Януковича, застрелен недалеко от Мадрида. Соответствующей информацией с общественностью поделились испанские журналисты с радиостанции Cadena SER. Согласно сведениям от местных СМИ, погибший иностранец получил четыре огнестрельных ранения в грудь и одно - в голову. Позже правоохранительные органы европейского государства подтвердили факт смерти Портнова. Следствием не исключается сведение счетов с жертвой из-за долгов или по политическим мотивам.

Известно, что трагедия зафиксирована в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон, вблизи входа в местную школу. Как уточнила газета ABC читателям, преступник скрылся с места происшествия. В текущий момент полиция занимается поисками злоумышленника. Согласно версии испанских СМИ, некоторые свидетели заверяют о том, что убийца был одет в синий спортивный костюм. Они не исключили, что у киллеры были сообщники. По данным источников ABC, инцидент произошел после того, как Андрей Портнов отвез своих детей в учебное заведение, считающееся одной из самых престижных школ в этом районе.

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