Гитанас Науседа объяснил позицию Вильнюса по поставкам от БелАЭС.

Президент Литвы объяснил отказ закупать электроэнергию БелАЭС. Ситуацию Гитанас Науседа прокомментировал местному телеканалу TV3. Политик уточнил, что Вильнюс не будет получать энергию, производимую атомной электростанцией,расположенной в 50 км от литовской границы с Белоруссией, так как данный объект считается небезопасным.

Совершенно игнорируются требования рекомендаций по результатам стресс-тестов, процесс искусственно ускоряется за счет безопасности...Тем более говорить о закупке электроэнергии с такой станции просто неприлично президент Литвы

Эксперт уверен, что культура эксплуатации белорусской АЭС "ниже всякого уровня", поэтому нормальные контакты между республиками по вопросу энергопоставок невозможны. О бойкоте энергии из Минска сообщили представители главы Литвы на официальном сайте 15 февраля.

Президент Литвы выступил за продолжение диалога с Россией.

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