Президент Литвы объяснил отказ закупать электроэнергию БелАЭС. Ситуацию Гитанас Науседа прокомментировал местному телеканалу TV3. Политик уточнил, что Вильнюс не будет получать энергию, производимую атомной электростанцией,расположенной в 50 км от литовской границы с Белоруссией, так как данный объект считается небезопасным.
Совершенно игнорируются требования рекомендаций по результатам стресс-тестов, процесс искусственно ускоряется за счет безопасности...Тем более говорить о закупке электроэнергии с такой станции просто неприлично
президент Литвы
Эксперт уверен, что культура эксплуатации белорусской АЭС "ниже всякого уровня", поэтому нормальные контакты между республиками по вопросу энергопоставок невозможны. О бойкоте энергии из Минска сообщили представители главы Литвы на официальном сайте 15 февраля.
Президент Литвы выступил за продолжение диалога с Россией.
Фото: Pixabay.com
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