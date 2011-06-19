Президент Литвы выступил за продолжение диалога с Россией

Однако, по его словам, власти не будут закрывать глаза на некоторые вещи в сфере внешней политике.

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил за продолжение диалога с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала TV-3.

Глава государства отметил, что есть много вопросов, которые необязательно решать на высоком политическом уровне. Науседа вспомнил вручение ему верительных грамот от посла РФ Алексея Исакова, которая состоялась на прошлой неделе.

Наша встреча продолжалась 45 минут. Состоялся интересный разговор. Нечасто президент отводит столько времени беседе с послом зарубежной страны. Гитанас Науседа, президент Литвы

Одновременно литовский лидер добавил, что власти не будут закрывать глаза на некоторые вещи в сфере внешней политики. К таковым Науседа отнес ситуацию на Украине и дело Алексея Навального.

Ранее стало известно, что Литва отказалась выдать Леонида Волкова по запросу России.

Видео: tv3.lt