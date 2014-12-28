Литва отказалась выдать Леонида Волкова по запросу России

Волков в России объявлен в международный обыск и заочно арестован.

Литва отказалась выдать главу региональных штабов Навального Леонида Волкова по запросу России. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на министра внутренних дел страны Агне Билотайте.

Отметим, что в РФ в отношении Волкова возбудили уголовное дело по статье о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям — а именно к акциям протеста 23 января. Волков в России объявлен в международный обыск и заочно арестован.

Использование международных инструментов для политически мотивированного преследования является неправильной практикой. Агне Билотайте, глава МВД Литвы

Ранее мы писали, что главу регштабов Навального объявили в межгосударственный розыск.

Фото: pixabay.com