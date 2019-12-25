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Главу регштабов Навального объявили в межгосударственный розыск
Сегодня, 10:18
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matveyvn

Главу регштабов Навального объявили в межгосударственный розыск

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Сам Леонид Волков назвал данное дело придоманным и несуществующим.

Главу региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова объявили в межгосударственный розыск на территории стран СНГ. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение из Бассманного суда.

Отмечается, что Следственный комитет России требует арестовать Волкова на два месяца с момента его задержания или прибытия в РФ. В данный момент политик находится за границей.

Волков проходит обвиняемым по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции протеста. Ему может грозить до трёх лет лишения свободы.

Сам Леонид Волков назвал данное дело придоманным и несуществующим.

Это пиар-кампания этого Следственного комитета. Мне абсолютно наплевать.

Леонид Волков, глава региональных штабов Навального

Ранее Лукашевич оценил встречу сторонников Навального с представителями НАТО.

Фото: СК РФ

Теги: волков, навальный, ск рф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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