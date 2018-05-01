Лукашевич оценил встречу сторонников Навального с представителями НАТО

Постпред РФ при ОБСЕ не считает, что такой формат общения является нормой для дипломатии.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире телеканала "Россия-24" оценил встречу сторонников Алексея Навального с представителями НАТО. Это мероприятие состоялось в онлайн-формате в понедельник при представительстве Польши в ЕС. В нем принял участие глава сети региональных штабов Леонид Волков, исполнительный директор ФБК* Владимир Ашурков. По словам эксперта, такие консультации не являются нормой для мировой дипломатии.

Я хочу напомнить, во-первых, эти люди, которые провоцируют подобные дискуссии - давно не россияне, это такие инструменты, которые не связаны с нашей страной и являются по сути марионеточными факторами, которыми крутят как хотят Александр Лукашевич, постпред РФ при ОБСЕ

Дипломат уточнил, что невмешательство во внутренние дела суверенных государств, признание их суверенитета, а также другие межгосударственные принципы сотрудничества закреплены в Хельсинском заключительном акте.

* ФБК признана Минюстом России иноагентом и внесена в соответствующий реестр.

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