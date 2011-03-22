В Ленобласти потушили фабрику "Фанема", которая производит медицинские маски

Информация о пострадавших не поступала.

В понедельник, 29 ноября, в Коммунаре Гатчинского района потушили пожар на фабрике "Фанема", которая занимается производством медицинских масок, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 6:34. Незамедлительно к месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения. Пожарными было установлено горение кровли по всей площади в двухэтажном кирпичном здании размером 40х50.

В 07:34 пожар был локализован на площади 2000 квадратных метров. В 09:55 пожар был локализован на площади 350 квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее отец дочек, погибших при пожаре в квартире на проспекте Героев, получил условный срок.

Фото: Piter.tv