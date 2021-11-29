В Коммунаре продолжают тушить фабрику "Фанема"

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 6:34.

В городе Коммунар Гатчинского района продолжают тушить пожар на территории фабрики нетканых материалов "Фанема". Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 6:34. Незамедлительно к месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения. Пожарными было установлено горение кровли по всей площади в двухэтажном кирпичном здании размером 40х50.

В 07:34 пожар был локализован на площади 2000 квадратных метров. В 09:55 пожар был локализован на площади 350 квадратных метров.

Информация о пострадавших не поступала. Работы по тушению пожара продолжаются.

Фото и видео: МЧС