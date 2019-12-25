Шоколадная фабрика заработала в Лужском районе

Когда предприятие выйдет на полный производственный цикл, оно предоставит 60 новых рабочих мест.

Инвестор ООО "17:17" начал реализацию проекта по созданию шоколадной фабрики в Лужском районе. Уже ведутся пуско-наладочные работы.

Как сообщил в четверг, 17 октября, руководитель районной администрации Юрий Намлиев, фабрика пока функционирует в тестовом режиме. Когда предприятие выйдет на полный производственный цикл, оно предоставит 60 новых рабочих мест.

Бренд "17:17" производит натуральный шоколад по уникальной технологии, которая обеспечивает строгий контроль качества на каждом этапе - от сбора какао-бобов до конечного продукта.