В Латвии хоккеисты устроили массовую драку из-за русского языка. Об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza.

Инцидент произошел на турнире среди любительских команд. В драке приняли участие игроки и тренеры любительских клубов Priedaine и Ķekava Clappers. По словам игрока Priedaine Дениса Бенке, причиной драки стали слова тренера Ķekava Матисса Рибкинскиса, который был недоволен тем, что соперники общались на русском языке.

В результате драки одному из хоккеистов понадобилась медицинская помощь из-за серьезного рассечения. Наставники обеих команд и несколько игроков получили дисквалификацию до конца сезона.

Видео: Telegram / Sport Baza