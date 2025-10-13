Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Рейнджерс"

Россиянин набрал два очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" одержал победу над "Рейнджерс" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин помог своей команде добиться победы. Россиянин отдал голевую передачу на Энтони Бовилье, забросившего единственную шайбу в ворота хозяев. "Вашингтон" одержал две победы в трех матчах на старте сезона.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел три матча и набрал два очка.

Видео: YouTube / SPORTSNET