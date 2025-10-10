  1. Главная
Сегодня, 10:32
Шайба Дорофеева помогла "Вегасу" обыграть "Сан-Хосе"

Россиянин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ.

"Вегас" обыграл "Сан-Хосе" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эй-Эс-Пи-центр" в Сан-Хосе.

Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев помог своей команде добиться победы. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев во втором периоде встречи.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел два матча и забросил четыре шайбы. Форвард лидирует в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

Ранее мы сообщали, что "Миннесота" разгромила "Сент-Луис", Капризов набрал три очка.

Видео: YouTube / NHL

Теги: национальная хоккейная лига, павел дорофев, хк вегас голден найтс, хк сан-хосе шаркс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

