"Миннесота" разгромила "Сент-Луис", Капризов набрал три очка

"Миннесота" одержала разгромную победу над "Сент-Луисом" со счетом 5:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Энтерпрайз-центр" в Сент-Луисе.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился тремя голевыми передачами на Мэтта Болди, Йоэля Эрриксона Эка и Марко Росси. Его команда провела первый матч в новом сезоне НХЛ.

В минувшем сезоне Кирилл Капризов провел в составе "Миннесоты" 41 матч и набрал 56 (25+31) очков.

Видео: YouTube / SPORTSNET