Сегодня, 7:09
Три передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Айлендерс"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Питтсбург" одержал победу над "Айлендерс" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан первой звездой матча. Россиянин помог отличиться.Рикарду Раккелю, Сидни Кросби и Джастину Бразо. Его команда одержала вторую победу в сезоне.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел два матча и набрал 5 (1+4) очков.

Ранее мы сообщали, что Матвей Гридин забросил шайбу за "Калгари" в дебютном матче в НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

