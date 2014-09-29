Матвей Гридин забросил шайбу за "Калгари" в дебютном матче в НХЛ

Его команда добилась волевой победы.

Нападающий "Калгари" Матвей Гридин забросил шайбу в дебютном матче в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его команда встречалась с "Эдмонтоном" на выезде.

"Калгари" отыгрался со счета 0:3 и добился победы. После ничьи в основное время и овертайме (3:3) гости выиграли серию буллитов (2:1). Гридин забросил первую шайбу в ворота хозяев. Россиянин был признан второй звездой матча.

Напомним, Матвея Гридина выбрал "Калгари" в первом раунде драфта НХЛ-2024 под общим 28-м номером. На предсезонке он сыграл в шести матчах и набрал три очка.

Видео: YouTube / SPORTSNET