"Вегас" уступил "Лос-Анджелесу", Дорофеев оформил хет-трик

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Вегас" уступил "Лос-Анджелесу" в серии буллитов со счетом 5:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев был признан первой звездой матча. Россиянин оформил хет-трик в ворота гостей. "Вегас" отыгрался со счета 1:3 по ходу встречи, но не смог удержать лидерство. Основное время и овертайм завершились со счетом 5:5. В серии буллитов "Лос-Анджелес" добился победы - 2:1.

В минувшем регулярном сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 82 матча и набрал 52 (35+17) очка.

Ранее мы сообщали, что две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET