Сегодня, 7:02
47
Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Рейнджерс"

Россиянин набрал первые очки в новом сезоне НХЛ.

"Питтсбург" обыграл "Рейнджерс" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевыми передачами на Джастина Бразо, оформившего дубль в ворота хозяев. Хоккеист набрал первые очки в новом сезоне.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Евгений Малкин провел за "Питтсбург" 68 матчей и набрал 50 (16+34) очков.

Ранее мы сообщали, что Ларионов может покинуть пост главного тренера СКА.

