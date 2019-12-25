В ЛНР заявили о подрыве автомобиля с украинскими военными в Донбассе

Яков Осадчий рассказал об инциденте на линии соприкосновения.

В Луганской народной республике заявили о подрыве автомобиля с украинскими военными в Донбассе. Официальный представитель Минобороны ЛНР Яков Осадчий рассказал журналистам о том, что народная милиция зафиксирована подрыв транспортного средства на мине. Инцидент произошел с силами Киева на линии соприкосновения. Ранее представители ведомства говорили о том, что ВСУ минируют сельскохозяйственную территорию около подконтрольных населенных пунктов.

В период с 15 часов до 17 часов 1 декабря в районе населенного пункта Луганское зафиксирован взрыв на минном поле военного автомобиля ГАЗ-66, следовавшего на позиции 9-го батальона 59-й бригады ВСУ Яков Осадчий, официальный представитель Минобороны ЛНР

Чиновник рассказал, что на месте инцидента также зафиксировано еще пять взрывов. На территорию прибыл санитарный автомобиль. Бригада медиков эвакуировала раненых солдат. Украинским силовикам пришлось запросить у ЛНР "режим тишины", чтобы эвакуировать поврежденную машину.

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Фото: YouTube / Analytical Network News Agency