ЛНР обвинила Киев в минировании линии соприкосновения в Донбассе

Украинские силовики минируют территорию около Орехово, Геевки, Горского.

ЛНР обвинила Киев в минировании линии соприкосновения на Донбассе. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий. По словам эксперта, Украинские военные минируют территории около населенных пунктов Геевка Орехово, находящихся под контролем Киева.

Боевики ВСУ, нарушая нормы гуманитарного права, продолжают минирование территории, создавая угрозу передвижению мирных жителей и патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яков Осадчий, официальный представитель Минобороны ЛНР

Напомним, что ранее представители народной милиции ЛНР говорили о том, что украинские силовики минируют сельскохозяйственные земли около населенного пункта Горское. Около Орехово военные Киева установили десять противотанковых мин, вблизи Геевки - семь противопехотных мин ПСН-2.

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Видео: YouTube / Analytical Network News Agency