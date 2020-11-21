Разведка ДНР: на Донбасс перебрасываются диверсанты от партии Порошенко

Эдуард Басурин рассказал о планах диверсионной группы.

Разведка ДНР: на Донбасс перебрасываются диверсанты от партии Петра Порошенко. Об этом журналистам во время брифинга рассказал официальный представитель Управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. По словам чиновника, в регион конфликта прибыла диверсионная группа националистического формирования "Медведи" (экстремистская организация, запрещенная на территории России).

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В ДНР рассказали, что диверсанты имеют на вооружении снайперские винтовки Barrett и патроны Lapua Magnum. Сейчас они находятся в населенном пункте Лебединское. Предположительно, группа состоит из десяти человек. Они обучены использованию минометов.

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Фото и видео: Управление народной милиции ДНР