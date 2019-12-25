Анкара может помочь Киеву боевыми дронами Bayraktar TB2.

СМИ: Турция перебрасывает силы на Украину для штурма Донбасса. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про". Эксперты полагают, что Киев может попытаться вернуть неподконтрольный регион силовыми методами, если их поддержат с воздуха ударных беспилотники Bayraktar TB2.

Местные СМИ со ссылкой на собственные источники рассказали, что Анкара начала переброску части воинского контингента на территорию Украины. Однако данные сведения официально не подтверждаются.

Эксперты полагают, что в случае боевой поддержки Турции Украины смогла бы успешно реализовать операцию по возвращению территорий на востоке страны. Известно, что ДНР и ЛНР не располагают в арсенале достаточным количеством средств, которые способны противостоять военным дронам.

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