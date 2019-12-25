Российские вертолеты задействуют в операции в Нагорном Карабахе

Ми-8 и Ми-24 помогут миротворцам.

Российские вертолеты задействуют в миротворческой операции в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили представители Минобороны России. По данным чиновников, в регион направлены Ми-8 и Ми-24, относящиеся к Воздушно-космическим силам РФ. Экипажи будут контролировать районы, в которых должны быть прекращены боевые действия.

Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта сообщение военных

В ведомстве объяснили, что вертолеты в Карабахе также необходимы для доставки материально-технического имущества и личного состава миротворцев в труднодоступные районы. Российские вертолеты были переброшены начала на территорию аэродрома Еревана при помощи транспортников Ан-124 "Руслан".

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Фото: Минобороны России