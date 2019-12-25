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Алиев заявил о победе Азербайджана в войне в Карабахе
Сегодня, 15:58
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matveyvn

Алиев заявил о победе Азербайджана в войне в Карабахе

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По его словам, земли освобождены от оккупации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победе Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Он рассказал, что боевые действия в регионе завершены. Президент Азербайджана назвал эту войну Отечественной.

Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана

По его словам, земли непризнанной республики освобождены от оккупации. Алиев рассказал, что в Карабахе проведут оценку ущерба — для этого привлекут международных экспертов. После этого Азербайджан потребует от Армении компенсации.

Ранее появилось видео разгрома протестующими здания правительства Армении.

Фото: pixabay.com

Теги: азербайджан, алиев, нагорный карабах
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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