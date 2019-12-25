Алиев заявил о победе Азербайджана в войне в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о победе Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
Он рассказал, что боевые действия в регионе завершены. Президент Азербайджана назвал эту войну Отечественной.
Азербайджан завоевал в этой войне блестящую победу.
Ильхам Алиев, президент Азербайджана
По его словам, земли непризнанной республики освобождены от оккупации. Алиев рассказал, что в Карабахе проведут оценку ущерба — для этого привлекут международных экспертов. После этого Азербайджан потребует от Армении компенсации.
Ранее появилось видео разгрома протестующими здания правительства Армении.
Фото: pixabay.com
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