В ЛНР задержали мужчину, изготавливавшего взрывные устройства для терактов

Российские силовые структуры задержали жителя из российского города Антрацита в Луганской народной республики, изготавливавшего взрывные устройства для терактов и передававшего Службы безопасности Украины (СБУ) сведение о российских войсках. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники регионального управления ФСБ РФ по ЛНР.

... Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, действовавшего в интересах иностранного государства.... по заданию СБУ изготавливал взрывные устройства из полученных от украинской стороны компонентов для совершения диверсионно-террористических актов.... пресс-служба ФСБ РФ по новому региону страны

В настоящее время подозреваемый задержан. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье за государственную измену.

Фото и видео: УФСБ России по ЛНР