Петербургское УФАС проверяет BelkaCar из-за жалобы на незаконные рассылки

УФАС возбудило дело.

Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении сервиса каршеринга BelkaCar. Проверка началась после жалобы жителя города. Об этом сообщила пресс-служба УФАС.

В антимонопольное управление обратился гражданин, который сообщил, что на его телефон поступали рекламные сообщения от каршерингового сервиса. По его словам, согласия на получение рассылки он не давал.

В УФАС пояснили, что согласно ч. 1 ст. 18 закона о рекламе рассылка возможна только при наличии предварительного согласия абонента.

По факту обращения возбуждено дело против BelkaCar. В случае подтверждения нарушения компании грозит штраф.

В июне ФСБ пресекла попытку диверсии на железной дороге в Приморье.

Фото: официальный сайт ФАС