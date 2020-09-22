В ЛНР задержали агента СБУ, передававшего гостайну

Житель Луганска с 2020 года работал на Киев.

В самопровозглашенной Луганской народной республике задержали агента Службы безопасности Украины. Об этом сообщил официальный представитель Центра по взаимодействию с общественностью. По данным ведомства, 21-летний житель Луганска собирал сведения о Народной милиции, чтобы затем передать их военным из Киева.

Министерством государственной безопасности Луганской народной республики раскрыт агент украинских спецслужб. Им оказался 21-летний житель Луганска Владислав Лилипу сообщение ЦВО ЛНР

В Народной милиции ЛНР заявили о том, что в 2020 году кураторы из Украины поставили шпиону задачу по внедрению в ряды правоохранительных органов ЛНР. Он должен был передавать информацию, которая составляла государственную тайну.

Миссия ООН заявила о гибели 3367 жителей в Донбассе с начала конфликта.

Видео: YT / Луганский Информационный Центр