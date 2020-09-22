Миссия ООН заявила о гибели 3367 жителей в Донбассе с начала конфликта

Матильда Богнер рассказала о статистике погибших и пострадавших в регионе.

Миссия ООН по правам человека на Украине заявила о гибели 3367 жителей в Донбассе с начала конфликта в 2014 году. Об этом во время брифинга с журналистами рассказала глава миссии Матильда Богнер. По словам эксперта, также организация имеет представление о более семи тысячах пострадавших в регионе.

С момента начала конфликта общее число погибших гражданских достигло 3367, более 7 тысяч человек получили травмы и ранения Матильда Богнер, глава миссии ООН на Донбассе

В ООН отметили, что мониторинговая комиссия ООН с 1 января по 31 июля 2020 года зарегистрировала гибель 107 гражданских лиц. Из них 18 человек были убиты. Еще 89 жителей Донбасса оказались ранены. Этот показатель на 10 процентов меньше, чем был зафиксирован за аналогичный период в 2019 году.

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Видео: YouTube / Ukraine Crisis Media Center