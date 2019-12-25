На Донбассе заявили, что силовики применяют стрелковое оружие и гранатометы.

ЛНР обвинила Украину в нарушении бессрочного перемирия. Об этом сообщили журналисты из "Луганского информационного центра". Со ссылкой на чиновников они заявили, что Вооруженные силы Киева произвели выстрелы из ручного противотанкового гранатомета, подствольного гранатомета, автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. Соответствующей информацией поделился глава управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

В ЛНР заметили, что обстрел со стороны Украины произведен по территории населенного пункта Голубовское. Огонь был открыт сразу после завершения наблюдательного полета дрона ОБСЕ.

Напомним, что РФ, Украины и ОБСЕ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе. Эта попытка стала 21-ой по соблюдению минских договоренностей о бессрочном перемирии. Уже 27 июля Киев обвинил ЛНР и ДНР в нарушении режима прекращения огня. В Луганске и Донецке посчитали это заявление провокацией.

Красный Крест направил в Донбасс пять автомобилей с гуманитарной помощью.