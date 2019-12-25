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В ЛНР обвинили Украину в переброске танков в Донбасс
Сегодня, 16:26
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phil_k

В ЛНР обвинили Украину в переброске танков в Донбасс

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Всего насчитывается 43 единицы бронетехники.

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о переброске в Подлесное и Лоскутовку, которые в настоящее время контролируются украинскими военными, более 40 единиц техники ВСУ. Об этом информирует пресс-служба оборонного ведомства ЛНР.

Согласно опубликованным данным, наблюдателями зафиксировано прибытие сорока трех танков и трех боевых бронированных машин в населенный пункт Подлесное, а также трех боевых бронированных машин и двух бронетранспортеров в населенный пункт Лоскутовка.

Также сообщается о размещении ЗРК "Оса" также на подконтрольных Украине территориях. В ведомстве отметили, что ЛНР является сторонником Минских соглашений, а ее вооруженные силы придерживаются условий перемирия, которые гласят о полном прекращении огня.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку из крупнокалиберной артиллерии.

Фото: pixabay.com

Теги: военные сводки лнр и днр, война на донбассе, всу, лоскутовка, подлесное
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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