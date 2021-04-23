ВСУ обстреляли Горловку из крупнокалиберной артиллерии

Огонь велся по шахте "Южная".

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку из крупнокалиберной артиллерии. такое заявление сделали представители самопровозглашенной Донецкой народной республики из Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня.

С 7:15 до 7:40 по московскому времени зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселков шахты " 6/7" и шахты "Южная" на окраинах Горловки. Выпущено 33 мины и снаряда калибром 152, 120 и 82 миллиметра. пресс-служба СЦКК по ДНР

Напомним, что официально на Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия.

СБУ заявила о разоблачении десяти ополченцев в Донецкой области.

Видео: Telegram / Inside Donetsk