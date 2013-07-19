СБУ заявила о разоблачении десяти ополченцев в Донецкой области

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении десяти ополченцев в Донецкой области. Такое заявление распространила пресс-служба силового ведомства. Представители Киева полагают, что задержанные вели контрдиверсионные мероприятия в регионе.
СБУ во время профилактических контрдиверсионных мероприятий в Волновахском районе Донецкой области обнаружила тайник с минами и разоблачила десять участников незаконных вооруженных формирований.
пресс-служба СБУ
В СБУ уточнили, что установили двух организаторов референдума о самоопределении, прошедшего на территории Луганской и Донецкой области в 2014 году. Определены места проживания ополченцев, которые подчиняются руководству самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Мужчин проверяют на активное сопротивление ВСУ на Донбассе. Силовики добавили, что при обыске в одной из квартир найден тайник со средствами поражения. Там находились четыре противотанковые мины ТМ-62М общим весом 40 килограммов. Предположительно, ополченцы планировали совершение теракта.
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Фото: Facebook/Служба безпеки України
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