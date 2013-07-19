СБУ заявила о разоблачении десяти ополченцев в Донецкой области

В квартире одного из подозреваемых киевские силовики нашли противотанковые мины.

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении десяти ополченцев в Донецкой области. Такое заявление распространила пресс-служба силового ведомства. Представители Киева полагают, что задержанные вели контрдиверсионные мероприятия в регионе.

СБУ во время профилактических контрдиверсионных мероприятий в Волновахском районе Донецкой области обнаружила тайник с минами и разоблачила десять участников незаконных вооруженных формирований. пресс-служба СБУ

В СБУ уточнили, что установили двух организаторов референдума о самоопределении, прошедшего на территории Луганской и Донецкой области в 2014 году. Определены места проживания ополченцев, которые подчиняются руководству самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Мужчин проверяют на активное сопротивление ВСУ на Донбассе. Силовики добавили, что при обыске в одной из квартир найден тайник со средствами поражения. Там находились четыре противотанковые мины ТМ-62М общим весом 40 килограммов. Предположительно, ополченцы планировали совершение теракта.

Бывший глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии.

Фото: Facebook/Служба безпеки України

